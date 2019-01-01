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ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, говорится в отчете комитета по соответствию ВАДА.
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