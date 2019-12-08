«Авангард» — «Ак Барс» — 3:0, обзор матча КХЛ, уверенная победа омичей

А «Авангарду» удался, возможно, лучший матч в сезоне. Самый взрослый матч – под такой вывеской в «Авангарде» решили провести очередную встречу регулярного чемпионата с «Ак Барсом».