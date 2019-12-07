Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о расизме

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред высказался о расизме, который проявили болельщики "Манчестер Сити" в рамках манкунианского дерби, прошедшего в 16-ом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).