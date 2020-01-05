НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАндерссон снялась с «Тур де Ски» из-за простудыРоссия заплатит WADA миллион долларов в качестве взноса. Возможно, больше – из-за допингаШведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Рене Фазель: «Возможно, изменим принцип формирования групп на МЧМ»Андерссон снялась с «Тур де Ски» из-за простудыШведская лыжница Эбба Андерссон снялась с многодневки "Тур де Ски" перед финальным этапом в итальянском Валь-ди-Фьемме из-за простуды.рекламаКанада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккеюВ рамках проходящего в Чехии молодежного чемпионата российские и канадские хоккеисты встретятся во второй раз.Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачетеНорвежки забрали пьедестал в гонке преследования, но Наталья вырвала итоговое серебро.Фазель: мы получили информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдёт в РоссииГлава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA по отношению к России.Хачанов одержал волевую победу над Фритцем на ATP Cup, Россия повела в матче с СШАНа Кубке АТР в группе D начался матч между сборными России и США.Тренер сборной Казахстана: «Мы можем победить Германию. Игроки это прекрасно понимают»Главный тренер молодежной сборной Казахстана Сергей Старыгин высказался после победы над командой Германии (4:1, 1-1 в серии) в утешительном раунде МЧМ-2020.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 1ВеронаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 0Дерби КаунтиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион0 : 2Нортгемптон ТаунИдёт 1-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 2Сент-ЭтьенИдёт 2-й таймЕще 12Весь футболрекламаПадение Ибры. Почему в Швеции снесли памятник Златану?Бронзовый Ибрагимович не выдержал еще одну атаку фанатов. Пока 38-летний хайпожор готовится к первому после возвращения матчу за «Милан», в его родном Мальме кипят нешуточные страсти.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье атакующую роль в ведущих звеньяхДжей Пи Берри, агент российского нападающего Ильи Ковальчука, прокомментировал подписание контракта своего клиента с «Монреаль Канадиенс». «Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода.реклама