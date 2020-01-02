Сборная Швеции всухую разгромила команду Чехии в 1/4 финала МЧМ по хоккею

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.