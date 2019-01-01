«МЮ» и «Тоттенхэм» не играют вничью на «Олд Траффорд» с 2005 года

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не играют между собой вничью на «Олд Траффорд» с 22 октября 2005 года (1:1). С тех пор команды провели на поле «красных дьяволов» 18 матчей, в которых 15 побед одержал «МЮ» и ещё 3 раза успех праздновали «шпоры».