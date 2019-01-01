НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНаставник «Ливерпуля» Клопп одержал 100-ю победу в АПЛГолая Евгения Медведева поставила фанатов в тупик«Да хоть 16 раундов». Чахкиев снова вызвал А. Емельяненко на бой. ВидеоФедерация тяжелой атлетики России не получала информации о новых допинговых делахСемак рассказал, как проходит восстановление КокоринаНаставник «Ливерпуля» Клопп одержал 100-ю победу в АПЛПобеда над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) стала 100-й в чемпионате Англии для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.рекламаОвечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛНападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" воспользовался паяльной лампой.«МЮ» и «Тоттенхэм» не играют вничью на «Олд Траффорд» с 2005 года«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не играют между собой вничью на «Олд Траффорд» с 22 октября 2005 года (1:1). С тех пор команды провели на поле «красных дьяволов» 18 матчей, в которых 15 побед одержал «МЮ» и ещё 3 раза успех праздновали «шпоры».Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Финал Гран-при. Ханю, Чен, Самарин и Алиев выйдут на лед с короткими программами5 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине, мужчины представят короткие программы. В Финал серии пробились россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев.Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаРУСАДА призвало отстранить весь тренерский состав сборной России по легкой атлетикеРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить от должности главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Чемпион лиги «Ахмат» – о видео с нокдауном Емельяненко: «На спаррингах часто такое бывает»Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров рассказал о видео, на котором тяжеловеса Александра Емельяненко отправляет в нокдаун другой боец из клуба «Ахмат» Арби Мадаев.реклама