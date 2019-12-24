«Брат для меня мертв». Федор Емельяненко — о звонках Путина, политике и конфликте с Александром

В октябре 2017 года Федор Емельяненко взорвал инфополе, запустив через портал «Советский спорт» жесткий ответ своему брату Александру, назвав его Иудой и уточнив, что «для тебя я не Федя, а Федор».