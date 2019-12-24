Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»

Юрий Газзаев подтвердил информацию о своём уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея». «Да, информация о моём увольнении — правда. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили.