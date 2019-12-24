НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Игнатов: в короткой программе на ЧР сказывалась какая-то усталость

Бронзовый призер московского этапа Гран-при нынешнего сезона Макар Игнатов сказал, что некоторая усталость мешала ему в прокате короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Глава Bellator: Бой Федора Емельяненко и Квинтона Джексона почти распродал Сайтама Супер Арену

Президент Bellator Скотт Кокер поделился подробностями организации дебютного турнира в Японии, где в субботу на легендарной для смешанных единоборств Сайтама Супер Арена состоится поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.

Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги

В пятницу, 25 декабря, на катке на Красной площади в Москве стартовал предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
 : 
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
 : 
Вест Хэм
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Эвертон
 : 
Бернли
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
 : 
Уотфорд
Начало в 10:00
Еще 5
Чемпионшип Англии
Лутон Таун
 : 
Фулхэм
Начало в 10:00
Чемпионшип Англии
Халл Сити
 : 
Ноттингем Форест
Начало в 10:00
Еще 10
Первая лига Англии
Саутенд Юнайтед
 : 
Милтон Кейнс Донс
Начало в 10:00
Первая лига Англии
Портсмут
 : 
Уиком Уондерерс
Начало в 10:00
Еще 9
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
Яндекс.Эфир
Каролина – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Вашингтон – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Каролина – Вашингтон
Яндекс.Эфир
Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Даллас – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир