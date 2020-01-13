НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ с пятью вратарями и без Ларссона«Когда я стоял в сторонке, вы сидели за попытку организации убийства». Губерниев ответил ТихоновуВ Турции турнир по борьбе завершился массовой дракойПоявилось видео, на котором Хабиб огорчается от победы Конора над АлдоВосьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов отменили в память о погибшем гонщике Паулу Гонсалвеше«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ с пятью вратарями и без ЛарссонаМосковский «Спартак» отправился на первый предсезонный тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско из аэропорта Домодедово 13 января с утра. Сбор в Абу-Даби продлится до 24 января.реклама«Монако» дважды отыгрывался и сыграл вничью с «ПСЖ» в Лиге 1В центральном матче 20-го тура французской Лиги 1 встречались «ПСЖ» и «Монако».Слуцкий: «Не сталкивался с нетрадиционной ориентацией ни в России, ни в Англии, ни в Голландии»Главный тренер казанского "Рубина" в интервью Медузе коснулся темы толерантности к ЛГБТ-сообществу в российском и мировом футболе.«Зенит» отправился на первые в этом году зимние сборыОни пройдёт в Катаре. 27 футболистов в составе "Зенита"отправились на первые в этом году сборы в Катар в городе Доха. О зимних тренировочных сборах сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.«Реал» обыграл по пенальти «Атлетико» и завоевал Суперкубок ИспанииФутбольный клуб «Реал» в очередной раз завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Атлетико» со счетом 4:1. Команды играли 12 января на стадионе в Саудовской Аравии.«Нью-Джерси» прервал десятиматчевую серию побед «Тампы»Перед матчем «Тампа» была явным фаворитом. На её победу принимались ставки по небольшому коэффициенту - 1,65. Однако, «Нью-Джерси» уже второй матч подряд удаётся сотворить сенсацию.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаСМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуНазваны суммы гонораров, которые получают за выступления в ледовых шоу олимпийская чемпионка Алина Загитова и победительница чемпионатов Европы Евгения Медведева.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Малкин обогнал Ягра. Сделал 642-ю передачу в НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Питтсбурга»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (0+2) очка в матче с «Аризоной» (4:3 Б). Россиянин сделал 641-ю и 642-ю голевые передачи в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое третье место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра (640).реклама