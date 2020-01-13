«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ с пятью вратарями и без Ларссона

Московский «Спартак» отправился на первый предсезонный тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско из аэропорта Домодедово 13 января с утра. Сбор в Абу-Даби продлится до 24 января.