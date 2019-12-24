Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года

Конфликт из-за премии «Серебряная лань»-2019. У Юрия Семина новая награда – журналисты признали его лучшим спортивным тренером России в 2019 году. 🦌После этого Дмитрий Губерниев неожиданно выступил в телеграме: «Юрий Семин – тренер года в России?