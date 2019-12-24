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Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.Владимир Драчев: «Старты в Анси – лишь этап подготовки к ЧМ-2020. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень»Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что команда вернется на более высокий уровень на этапе Кубка мира в Оберхофе.«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Италии«Лацио» нанес поражение «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии. В начале первого тайма Луис Альберто из штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Сергея Милинковича-Савича.В Анси стартовал биатлонный женский масс-старт. Бегут Юрлова, Куклина и МироноваВ рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция), стартовал женский масс-старт. Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.«Тоттенхэм» намерен сотрудничать с игроками «Челси» по поводу расизмаПресс-служба «Тоттенхэма» выступила с официальным заявлением на своём сайте после матча 18-го тура АПЛ с «Челси» (0:2). Поводом для этого стали расистские речёвки в адрес защитника «синих» Антони Рюдигера.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииДенизлиспор— : —АланьяспорНачало в 12:00Чемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаРоссийская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем бельеРоссийская биатлонистка Кристина Резцова согласилась пробежать гонку в нижнем белье. Ее слова приводит «Матч ТВ». Резцова вспомнила, как в 2013 году на спор выступила в нижнем белье поверх комбинезона.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Агент Головина: «Александр вышел на новый уровень»Агент Олег Артемов, чьим клиентом является полузащитник «Монако» Александр Головин, рассказал о прогрессе российского футболиста.рекламаСемин и Губерниев ругаются в соцсетях. 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