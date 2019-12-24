Кадыров и Емельяненко не определились по каким правилам будут драться

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей страничке в «Инстаграм» видео, в котором предложил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко провести встречу на ринге.