Россия очень близка к полному отстранению от Олимпиады-2020 в Токио

В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом. Россия всё ближе к отстранению от Олимпийских игр 2020 года.