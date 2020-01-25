«Салават Юлаев» – «Барыс». Состав уфимцев на игру

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча пройдет в Уфе и начнется в 16:30 по местному времени.