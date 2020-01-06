НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЭкипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»Немецкие журналисты выпустили громкое расследование о мошенничестве в тяжёлой атлетике«Малага» отстранила главного тренера из-за публикации интим-видеоФанаты вновь активно трогали Загитову на автограф-сессии. Она старалась не реагироватьБиатлонистка Юрлова пропустит этап Кубка мира в ОберхофеЭкипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».рекламаКубок английской лиги. 1/2 финала. «МЮ» против «Ман Сити»В первых матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити», «Лестер» в среду сыграет с «Астон Виллой». Кубок английской лиги 1/2 финала Первые матчиВоронков – о финале МЧМ: «По игре мы были намного лучше канадцев»Хоккеист «Ак Барса» и молодёжной сборной России Дмитрий Воронков в интервью «Ак Барс ТВ» прокомментировал своё выступление на молодёжном чемпионате мира в Чехии.Мане признан африканским футболистом годаНападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане был признан лучшим африканским игроком 2019 года.Три из трех. «Спартак» Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛМОСКВА, 7 января. / ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Самый дорогой футболист мира подорожалЭксперты CIES Football Observatory провели оценку трансферной стоимости футболистов из пятерки лучших лиг Европы. Результаты представлены на сайте организации.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед0 : 3Манчестер СитиИдёт 2-й таймВесь футболрекламаСМИ сообщили о покупке хоккеистом Ковальчуком дома за $11,2 млнРоссийский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил новый дом в США. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники. Дом расположен в пригороде Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир Флорида — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «На заключительных 10 километрах блуждали все». Васильев рассказал об опасности заблудиться на втором этапе «Дакара»Российский пилот команды X-Raid G-Energy Владимир Васильев отметил сложности в навигации на заключительном отрезке второго этапа ралли-марафона «Дакар». — На заключительных 10 километрах блуждали все.реклама