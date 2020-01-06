Три из трех. «Спартак» Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 7 января. / ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).