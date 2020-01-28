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«Милан» прошёл «Торино» в Кубке Италии и в полуфинале сыграет с «Ювентусом»

"Милан" в дополнительное время одержал победу над "Торино" в матче 1/4 финала Кубка Италии.Милан, стадион Джузеппе Меацца"Милан" - "Торино" - 4:2 (1:1)Голы: Бонавентура 12, Чалханоглу 90+1, Чалханоглу 106, Ибрагимович 109 - Глейсон Бремер 34, Глейсон Бремер 71«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Крунич (Чалханоглу 82), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау 76), Пёнтек (Ибрагимович 65), Ребич (Кессье 106).Главный тренер: Пиоли Стефано.«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер (Джиджи 82), Де Сильвестри (Диего Лаксальт 112), Ринкон (Лянко 112), Лукич, Айна, Верди, Беренгер (Миллико 90), Белотти.Главный тренер: Маццарри Вальтер.Предупреждения: Ринкон 22, Тео Эрнандес 30, Ребич 37, Иццо 37, Кьер 53, Крунич 74, Конти 93, Ибрагимович 111.Судья: Паскуа Фабрицио.В другом четвертьфинальном поединке "Ювентус" переиграл "Рому" (3:1) и встретится с "Миланом" в 1/2 финала.

Евгений Кузнецов: Овечкин может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выразил мнение, что его одноклубник Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки, являющийся рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб.
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НХЛ. Записи матчей

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Эдмонтон — Сент-Луис
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Виннипег — Бостон
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Оттава — Вашингтон
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Каролина — Вегас
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Эдмонтон — Калгари
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Анахайм — Аризона
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Вашингтон — Нэшвилл
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Даллас — Торонто
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02:46:23
Калгари — Сент-Луис
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02:40:26
Баффало — Оттава
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02:37:20
Сан-Хосе — Анахайм
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02:34:10
Ванкувер — Сент-Луис
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02:38:50
Даллас — Тампа-Бэй
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02:22:00
Нэшвилл — Торонто
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02:57:25
Оттава — Нью-Джерси
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Кубок Франции. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и покинул турнир

Кубок Франции 1/8 финала "Монако" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:1) Гол: Буанга, 24 (0:1). "Монако": Лекомт, Агилар (Фабрегас, 79), Загре (Йоветич, 73), Бадиашиль, Жемерсон, Жорже (Балло-Туре, 90+1), Адриен Силва, Головин, Желсон Мартинш, Бальде, Бен Йеддер.