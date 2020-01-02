«Даллас» — «Нэшвилл» — 4:2 — обзор матча — Радулов забил победный гол в «Зимней классике»

А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее. Казалось бы, хоккей на открытом воздухе в почти мексиканском Техасе — это абсолютная фантастика.