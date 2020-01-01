НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРагнар Сигурдссон покинул «Ростов»Тутберидзе празднует Новый год в Майами, Загитова танцует с сестрой у елки. Главное из соцсетей фигуристовСМИ узнали, сколько «Челси» планирует заплатить за ЧаловаАлександр Кожевников: «Швейцария – один из лучших вариантов для сборной России. Могло быть намного хуже»Российский тяжеловес Али Исаев стал миллионеромРагнар Сигурдссон покинул «Ростов»Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов», сообщает пресс-служба южан. Ранее ряд источников утверждали, что Сигурдссон уходит из «Ростова» из-за задержек зарплаты.рекламаРоссия вышла на Швейцарию. Что изменили последние матчи в парах 1/4 финала МЧМФинны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.Нет, вы просто посмотрите, как Большунов обогнал всех в пасьюте! Устюгов – тоже молодец5 секунд не хватило для второго подряд тройного русского подиума.Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказанГлавный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионстваГендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства. Петербургский клуб расположился на первой позиции в лиге.«Челси» не удалось обыграть «Брайтон»Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги не принес победу «Челси» над «Брайтоном» — команды сыграли вничью.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм4 : 0БорнмутИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 1Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаВайсфельд о поступке капитана сборной Канады: «Это говорит об интеллектуальном уровне человека»Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался касательно действий капитана сборной Канады Барретта Хэйтона, который после матча МЧМ-2020 с Россией (0:6) не снял шлем во время исполнения гимна команды-победительницы.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир