Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса». Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» 30 ноября.