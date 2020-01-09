Лукас Сантос покинул ЦСКА и вернулся в «Васко да Гама»

Бразильский полузащитник Лукас Сантос в связи с истечением срока арендного соглашения покинул ЦСКА и вернулся в "Васко да Гама", сообщается на странице армейского футбольного клуба в Twitter.