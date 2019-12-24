ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может переехать в Москву. По информации «Прессбола», Шкурин близок к переходу в ЦСКА.