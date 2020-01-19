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Сальвадор
 : 
Исландия
Начало в 19:00
Чемпионат Англии
Бернли
 : 
Лестер
Начало в 09:00
Чемпионат Англии
Ливерпуль
 : 
Манчестер Юнайтед
Начало в 11:30
Чемпионат Испании
Бетис
0 : 0
Реал Сосьедад
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Мальорка
4 : 1
Валенсия
Завершён
Чемпионат Испании
Вильярреал
 : 
Эспаньол
Начало в 10:00
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Герта
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Бавария
Начало в 09:30
Чемпионат Германии
Падерборн
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Байер
Начало в 12:00
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