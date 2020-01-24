Малком рассказал, как получилось, что он попал мячом в арбитра Турбина

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что в матче против «Динамо» попал в рефери встречи Евгения Турбина случайно. При этом форвард отметил, что ему понравилась реакция судьи.