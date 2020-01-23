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«Дико понравился питерский мороз — теперь моя девушка по магазинам не таскает». Интервью Малкома

Сергей Циммерман поговорил с бразильским полузащитником «Зенита». В сентябре прошлого года Малком получил травму и после перехода из «Барселоны» в «Зенит» почти не играл.
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Трое игроков ПФЛ отлучены от футбольной деятельности за ставки на собственные матчи

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что трое футболистов клуба ПФЛ «Машук-КМВ» Даниил Лезгинцев, Роман Демидов и Ярослав Малолетков были уличены в ставках на игры своей команды, поэтому отстранены от футбольной деятельности на один и два года.
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