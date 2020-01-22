Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается

«По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Думаю, что в «Сочи» не просто пока, а вообще не едет. Летом поедет на отдых.