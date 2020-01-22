Орсер о выступлениях Медведевой в оставшейся части сезона: «Пока это в планах. Мы поговорим с ней позже»

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил, что его подопечная, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не отказалась от планов выступить на соревнованиях в этом сезоне.