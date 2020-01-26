Елена Вяльбе: «Непряева будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Сезон еще не закончен»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в классическом спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. «Супер, молодец! Очень за нее рада.