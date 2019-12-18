НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт

В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
реклама

В НХЛ предложили Свечникову запатентовать лакросс-гол

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отреагировала на шайбу российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова из-за ворот соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Барселона
0 : 0
Реал
Завершён
Чемпионат Германии
Байер
0 : 1
Герта
Завершён
Чемпионат Германии
Фрайбург
1 : 3
Бавария
Завершён
Чемпионат Германии
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
Завершён
Еще 2
Чемпионат Италии
Сампдория
1 : 2
Ювентус
Завершён
Чемпионат Италии
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
Завершён
Кубок Испании
1/64 Финала
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
2 : 0
Кордоба
Завершён
Кубок Испании
1/64 Финала
Толоса
0 : 3
Вальядолид
Завершён
Еще 10
Весь футбол
реклама