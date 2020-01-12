Джокович победил Надаля на ATP Cup

Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче ATP Cup. Встреча, которая прошла в Сиднее, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте почти два часа.