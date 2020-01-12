НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка ИспанииФаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате ЕвропыПервый гол Ковальчука за «Монреаль». ВидеоЕдинственная олимпийская медалистка Ирана покинула странуБарселона минимум на месяц потеряла Суареса«Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка ИспанииТренерские штабы мадридских «Реала» и «Атлетико» огласили стартовые составы команд на матч финала Суперкубка Испании. Встреча пройдет в городе Джедда (Саудовская Аравия), начало — в 21.00 (мск).рекламаПризер «Дакара» в зачете мотоциклов погиб во время своей 13-й гонкиТрагедией омрачен ход многодневной авто и мотогонки "Дакар-2020", которая продолжается в Саудовской Аравии.Кубок мира. Масс-старт. Дале показал лучшее время лыжного хода, Логинов уступил 36 секунд, Елисеев – 41Норвежский биатлонист Йоханнес Дале показал лучшее время лыжного хода в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянин Александр Логинов уступил 36 секунд, Матвей Елисеев – 41 секунду.Артем Зуб — о победе СКА над московским «Динамо»: «Надо продолжать и не останавливаться»Защитник СКА Артем Зуб прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Аполлинария Панфилова: «Рады, что получилось прокатать программы без серьезных ошибок»Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в парном катании с Дмитрием Рыловым, поделилась впечатлениями от выступления на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (1-е место).Джокович победил Надаля на ATP CupСерб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче ATP Cup. Встреча, которая прошла в Сиднее, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте почти два часа.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииВерона0 : 1ДженоаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЧемпионат ФранцииДижон1 : 0ЛилльЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«Рубин» покинули Денисов и КьяртанссонЗащитник «Рубина» Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон покидают команду. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир