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НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
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Оттава — Бостон
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Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
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Вашингтон — Коламбус
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Эдмонтон — Баффало
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Чикаго — Аризона
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Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
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Флорида — Сан-Хосе
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Виннипег — Анахайм
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Калгари — Лос-Анджелес
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Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
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Нэшвилл — Нью-Джерси
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Бостон — Колорадо
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Каролина — Миннесота
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Детройт — Питтсбург
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Тампа-Бэй — Сан-Хосе
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Сент-Луис — Торонто
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Флорида — Коламбус
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Ванкувер — Баффало
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Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
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02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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Эксперт: Россия приложила максимум усилий, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев оценил действия России, которые могли доказать непричастность страны к махинациям в московской антидопинговой лаборатории.
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