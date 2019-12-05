«Вильярреал» с «Атлетико» сыграли без голов

Давно не побеждавший «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги играл дома с «Атлетико». Команды 17 раз на двоих подавали угловой и суммарно столько же нанесли ударов мимо ворот.