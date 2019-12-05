Молодёжка «Зенита» одержала победу над сверстниками из «Динамо»

Сегодня, 5 декабря, прошла последняя домашняя игра 2019 года, в которой молодёжная команда «Зенита» обыграла сверстников из «Динамо», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.