Украина проклинает его за Евро-2012 и пенальти «Шахтеру» после нырка. Кто будет боссом наших судей

Две недели назад Александр Егоров, как и требовала хором почти вся Премьер-лига, покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.