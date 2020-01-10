Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск. По словам Сантоса, отпуск был отличным.