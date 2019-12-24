Владимир Морозов: «Прокат был почти на пять с плюсом. Доволен эмоциями»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали победу в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. «Я за баллами не гоняюсь, гоняюсь за хорошим прокатом.