Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе. «Вопрос о расширении РПЛ может быть рассмотрен 16 января.