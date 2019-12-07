Биатлон, Кубок мира. Прямая трансляция мужской эстафеты в Эстерсунде

В Эстерсунде (Швеция) продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 7 декабря, состоится мужская эстафета, спортсмены выйдут на старт в 19:30 по московскому времени.