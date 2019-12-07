«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов

«Аякс» на своем поле принимал «Виллем II» в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов. Гости победили во встрече со счетом 2:0. В составе клуба из Тилбурга отличились Майк Ндаишимие и Дамил Данкерлуй.