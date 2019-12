Four Four Two назвала «Барселону» Хосепа Гвардиолы лучшей командой уходящего десятилетия

Популярное издание Four Four Two представило 25 лучших команд уходящего 10-летия. Лучшей командой в период с 2010 по 2020 годы журналисты назвали «Барселону» Хосепа Гвардиолы.