Моуринью вступил в конфликт с защитником «Тоттенхэма» на тренировке

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поучаствовал в напряженном разговоре с защитником Дэнни Роузом на тренировке после матча чемпионата Англии против «Уотфорда».