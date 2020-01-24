Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

Сегодня, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.