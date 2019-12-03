Заводящий «Спартака» не сможет посещать футбольные матчи в течение полутора лет

Один из лидеров болельщиков «Спартака» Валерий Бевз не сможет посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Помимо этого он оштрафован на пять тысяч рублей. Об этом сообщает журналист Василий Конов.