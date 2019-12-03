НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГлава УЕФА назвал систему VAR бардакомЕмельяненко ответил на вызов Чахкиев: «Надевай перчатки ММА и выходи в клетку»Чемпион «Ахмата» выложил видео, где Емельяненко отправляют в нокдаунWADA заподозрило сразу 40 российских тяжелоатлетов в употреблении допингаОмская футболистка оказалась не единственной жертвой ДТП на трассе — скончался и ее дядяГлава УЕФА назвал систему VAR бардакомПрезидент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR). Об этом сообщает Mirror. «Это какой-то бардак.рекламаУверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.В УЕФА рассказали о предстоящей жеребьевке Лиги наций – 2020/21Союз европейских футбольных ассоциаций объявил подробности жеребьевки групповой стадии Лиги наций – 2020/21. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба УЕФА 4 декабря.«Спартак» заплатит 350 тысяч за оскорбительные кричалки фанатов в адрес ДзюбыКомиссия контрольно-дисциплинарного комитета РФС рассмотрела нарушения, допущенные в ходе матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».Загитова, Щербакова, Трусова и Косторная пропустили первую тренировку перед Финалом Гран-при. Сегодня они вылетают из МосквыПрезидент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что российские фигуристки, отобравшиеся на Финал Гран-при, пропустят сегодняшние тренировки.ЦСКА обыграл московское «Динамо»ЦСКА на своем льду одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —УотфордНачало в 14:30Чемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ТоттенхэмНачало в 14:30Еще 3Чемпионат ФранцииДижон1 : 2МонпельеПерерывЧемпионат ФранцииТулуза1 : 1МонакоИдёт 2-й таймЕще 4Кубок Италии1/16 ФиналаСассуоло1 : 2ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаСПАЛ5 : 1ЛеччеЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/16 ФиналаГалатасарай0 : 1ТузласпорИдёт 2-й таймЕще 5Весь футболрекламаДжошуа: «В бою с Руисом будет нокаут, и мы встретимся в третий раз»Британец убежден, что в этот раз именно он будет победителем.Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) признался, что настроен нокаутировать Энди Руиса (33-1, 22 КО) в реванше.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Российская гимнастка рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в РигеВо время выступления спортсменки оборвался трос, в результате чего Евгения Асонова упала на маты. Сейчас она находится в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.0:21рекламаЗаводящий «Спартака» не сможет посещать футбольные матчи в течение полутора летОдин из лидеров болельщиков «Спартака» Валерий Бевз не сможет посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Помимо этого он оштрафован на пять тысяч рублей. Об этом сообщает журналист Василий Конов.