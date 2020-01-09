Футболист Максим Осипенко стал игроком «Ростова»

В «Ростов» из «Тамбова» перешел защитник Максим Осипенко. Футболист подписал с желто-синими контракт на 4,5 года, сообщили сегодня в донском клубе. Осипенко - воспитанник омского футбола.