«Стану миллиардером»: Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за бои

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил, сколько денег получил за бой с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года и сколько заработает за поединок с Дональдом Серроне.