НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» нашла замену Луису СуаресуКарпин назвал лучшего российского тренераГандбол. Россия — Исландия. Прямая трансляцияЭкс-биатлонист Тихонов назвал Губерниева идиотомАлександр Емельяненко показал, как готовится к поединку против Исмаилова«Барселона» нашла замену Луису СуаресуРуководство «Барселоны» в срочном порядке приступило к поиску нового нападающего из-за травмы Луиса Суареса. Уругваец получил повреждение колена и выбыл из строя на четыре месяца.реклама«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» своих давних соперников «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:2. Артемий Панарин набрал пять баллов за результативность и был признан наиболее ценным игроком матча.Что пошло не так? «Барселона» уволила ВальвердеВальверде провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу 13 января на тренировочной базе клуба.«Барселона» обошла «Реал» в рейтинге клубов с самыми высокими доходами«Барселона» превзошла «Реал» и возглавила рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.Макгрегор: я пил всю неделю перед боем с Хабибом НурмагомедовымИрландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что употреблял алкоголь всю неделю перед боем с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.Слуцкий провёл первую тренировку в казанском «Рубине»Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в казанском «Рубине» на стартовавшем 13 января учебно-тренировочном сборе в Анталье.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаСекундант нокаутировал грузинского борца в ходе массовой драки на турнире в Турции. ВидеоНа международном турнире по борьбе в Стамбуле (Турция) произошла массовая драка. Её инициаторами стали грузин Зураб Эрбоцанашвили и представитель Украины Хасан Закариев.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуЖурналисты узнали примерные суммы, которые получают фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в ледовых шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Фигуристки выступали в шоу по отдельности.реклама