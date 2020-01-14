СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Журналисты узнали примерные суммы, которые получают фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в ледовых шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Фигуристки выступали в шоу по отдельности.