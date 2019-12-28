Косторная рассказала, общается ли с Трусовой и Щербаковой вне катка

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, общается ли она со своими напарницами по группе Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Александрой Трусовой вне катка.