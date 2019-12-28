НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»Медведева выступила с показательным номером в перевязанном конькеЛасицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАУльяна Кайшева ждет решения Владимира ДрачеваОвечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ по результатам десятилетияИван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»Воспитанник академии "Краснодара" Иван Игнатьев станет игроком "Рубина". 20-летний нападающий подписал контракт на 4,5 года.рекламаКапитан канадской сборной извинился за поведение в матче МЧМ с РоссиейИзвинения также принесли и в Канадской федерации хоккея.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.Тверская лыжница Наталья Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски»Уроженка Тверской области стала третьей в спринте свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде. Наталья Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски», сообщает РИА Новости.Холанд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» (Bild)Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Ред Булл Зальцбург». По информации Bild, 19-летний футболист близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сделку могут закрыть сегодня.Биатлон. Валерий Польховский: Кайшева и Сливко отобрались по спортивному принципуВице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский отметил, что по итогам «Ижевской винтовки» в национальную команду на январские этапы Кубка IBU отобрались Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0ЧелсиПерерывЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор1 : 1КоньяспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ1 : 0Eни МалатьяспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлИдёт 2-й таймЕще 10Весь футболрекламаЛарионов: поведение Хэйтона? БываетТренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выходку Барретта Хэйтона после матча с Канадой (6:0). «Ещё после контрольного матча со словаками был разговор.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Косторная рассказала, общается ли с Трусовой и Щербаковой вне каткаРоссийская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, общается ли она со своими напарницами по группе Этери Тутберидзе Анной Щербаковой и Александрой Трусовой вне катка.рекламаВирер и Хофер выиграли масс-старт в Рождественской гонке. Юрлова и Елисеев заняли последнее местоИтальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в масс-старте в традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Они финишировали с результатом 32 минуты 16,9 секунды.