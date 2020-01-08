Матчи 21-го тура чемпионата России будут посвящены памяти Игоря Нетто

Что будет с игроками серебряной молодежи. Одних ждут в НХЛ, а другие не вылезут из болота Высшей лиги

Чемпионат мира завершился. Игроки молодежной сборной России, завоевавшие серебряные медали, вернулись в свои клубы. Что их ждет после главного турнира в своей жизни?