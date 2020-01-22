Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).