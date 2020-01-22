НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМишель Платини стал советником президента FIFProДональд Серроне получил серьезную травму в поединке с Конором МакГрегоромБоец MMA Смоляков: Перед боем с Кокляевым Емельяненко зашел в супермаркет со стволомВ Граце Европа получит трех новых чемпионов. Россия — в числе фаворитовАскаров занял шестое место в рейтинге UFC наилегчайшей категорииМишель Платини стал советником президента FIFProБывший президент УЕФА Мишель Платини назначен советником президента FIFPro Филиппа Пья, сообщает AFP. Француз занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год.рекламаСемак и Кокорин против Миллера и Ротенберга? Что происходит между «Зенитом» и «Сочи»«Зенит» больше суток молчал по поводу ситуации вокруг аренды нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в «Сочи».WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лабораторииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте заявило о приостановке лицензии Московской антидопинговой лаборатории. Решение о приостановке лицензии уже вступило в силу.Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, вырвав победу у команды из третьего дивизиона в компенсированное время«Барселона» одержала победу над «Ибицей» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1. Дубль в составе каталонского клуба оформил Антуан Гризманн.«Спартак» сможет выкупить Солтмурада Бакаева за 4 миллиона евроТрансфер Бакаева обойдется «Рубину» в 20 миллионов рублей, добавил Егоров. Ранее сообщалось, что Солтмурад может уйти из «Спартака» на правах свободного агента.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер2 : 0Вест ХэмПерерывЧемпионат АнглииТоттенхэм1 : 0Норвич СитиПерерывЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 0БернлиИдёт 1-й таймКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й тайм доп. времениКубок Испании1/16 ФиналаБадалона0 : 1ГранадаИдёт 1-й таймЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус2 : 0РомаИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаБиография Олега Матыцина: что известно о новом министре спорта РоссииМинистерство спорта возглавил доктор педагогических наук Олег Матыцин. Именно ему ему придется налаживать отношения России с ВАДА.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛАТрёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).реклама