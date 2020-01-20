Видео боя Макгрегор — Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе появилось в Сети

Ирландец Конор Макгрегор сегодня уверенно победил американского бойца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео поединка уже опубликовано на видеохостинге YouTube.