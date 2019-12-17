Гамова — об отстранении России: нас очень просили деликатно это комментировать

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала решение исполкома ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.